Недалеко от Солнечной системы нашли сразу две новые суперпланеты

Астрономы использовали космический телескоп TESS для поиска планет, находящихся за пределами нашей Солнечной системы. Они обнаружили две такие планеты, когда заметили уменьшение яркости звезды TOI-2095, вызванное прохождением этих планет перед ней.

Первая из найденных планет, TOI-2095 b, находится примерно в 0,1 астрономической единицы (расстояние между Землей и Солнцем) от своей звезды и по размерам на 25% больше Земли. Её температура составляет 74°C, а масса превышает земную примерно в 4,1 раза.

Вторая планета — TOI-2095 c — немного больше. Её радиус составляет примерно 1,33 земного. Она вращается вокруг своего хозяина каждые 28,17 дней на расстоянии около 0,137 астрономических единиц. Температура на этой планете составляет около 24°C, а максимальная масса — 7,4 земных масс.

Обе планеты находятся возле внутреннего края обитаемой зоны красного карлика и считаются интересными объектами для дальнейших исследований учёными.