Недалеко от Земли нашли сразу две потенциально обитаемые планеты

Недалеко от Земли нашли сразу две потенциально обитаемые планетыСкрестим пальцы
Не так давно учёные обнаружили две планеты, вращающиеся вокруг звезды GJ 1002. Вся эта система находится на отдалении менее 16 световых лет от Солнечной системы.
Фото: NASA
Что самое интересное, их масса соответствует земной и при этом они вращаются в обитаемой зоне своей звезды.
По словам одного из участников исследования, «природа стремится показать, что планеты, подобные Земле, очень распространены». Учёные отметили, что одной из экзопланет нужно около 10 дней, чтобы совершить полный оборот вокруг своей звезды, а второй — примерно 21 день.
Специалисты также уточнили, что хоть планеты и находятся ближе к GJ 1002, чем Земля к Солнцу, это вряд ли может стать проблемой для возникновения жизни. Всё дело в том, что масса родительской звезды составляет 1/8 солнечной, а сам небесный объект холоднее Солнца.