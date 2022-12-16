Недалеко от Земли нашли сразу две потенциально обитаемые планеты

Что самое интересное, их масса соответствует земной и при этом они вращаются в обитаемой зоне своей звезды.

По словам одного из участников исследования, «природа стремится показать, что планеты, подобные Земле, очень распространены». Учёные отметили, что одной из экзопланет нужно около 10 дней, чтобы совершить полный оборот вокруг своей звезды, а второй — примерно 21 день.

Специалисты также уточнили, что хоть планеты и находятся ближе к GJ 1002, чем Земля к Солнцу, это вряд ли может стать проблемой для возникновения жизни. Всё дело в том, что масса родительской звезды составляет 1/8 солнечной, а сам небесный объект холоднее Солнца.