Сейчас же появилась информация, согласно которой произошедшее может нарушить цепочки поставок продукции, что в свою очередь способно привести к дальнейшему росту цен на еду, сообщает Reuters.

Отметим, что атаке хакеров подверглись серверы, поддерживающие IT-системы компании в Северной Америке и Австралии.

Ранее, 8 мая, о кибератаке также сообщила Colonial Pipeline. Она является крупнейшим в Соединённых Штатах оператором топливных трубопроводов. Этот инцидент привёл к перебоям с поставками топлива, но был решён в кратчайшие сроки. Уже 14 мая, после выплаты выкупа в 4,4 млн долларов, работа трубопровода вернулась в штатный режим.