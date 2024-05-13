Недавняя солнечная буря была настолько мощной, что «сломала» GPS тракторов

Опубликовано 13 мая 2024, 06:00
1 мин.
Недавняя солнечная буря была настолько мощной, что «сломала» GPS тракторовПострадали американские фермеры
Мощная солнечная буря, озарившая ночное небо аврорами, вызвала хаос и на более приземленном уровне: нарушила работу GPS и технологий точного земледелия в тракторах по всей территории США, говорится в отчете 404 Media. Это происходит в критический для фермеров момент — в самый разгар посевного сезона.
© Ferra.ru
Нарушения были достаточно серьезными, чтобы полностью остановить посевные работы для многих. Сообщения, полученные 404 Media, показали, что дилеры предупреждали о «крайне низкой» точности систем GPS тракторов. Фермеры, высадившие урожай в эти периоды, могут столкнуться с трудностями во время сбора.
Шторм оказал особое влияние на кинематические системы реального времени (RTK) — ключевую технологию, используемую в современных тракторах. Эти системы объединяют данные GPS с постоянными корректировками наземных станций, что позволяет достичь сантиметровой точности при выполнении таких важных сельскохозяйственных работ, как посадка, обработка почвы, внесение удобрений и гербицидов.