Недоедание в одном поколении влияет на здоровье следующих, выяснили ученые

В эксперименте с мышами, которых кормили низкопротеиновыми кормами, ученые обнаружили, что потомки этих животных, даже если их рацион позже нормализовался, продолжали появляться с пониженным весом и меньшими почками. Эти изменения привели к риску развития хронической болезни почек и гипертонии у последующих поколений.

По словам ученых, даже если питание в следующем поколении было скорректировано, почечное развитие не восстанавливалось, и дефекты продолжали передаваться по наследству. Это открытие подчеркивает важность полноценного питания не только для текущего поколения, но и для будущих.