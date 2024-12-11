Недоедание в одном поколении влияет на здоровье следующих, выяснили ученые

Опубликовано 11 декабря 2024, 23:211 мин.
Недоедание в одном поколении влияет на здоровье следующих, выяснили ученыеИсследование показало долгосрочные последствия питания на здоровье
Исследования Тулейнского университета показали, что нехватка питания в одном поколении может оказывать влияние на здоровье последующих поколений. Ранее предполагалось, что голод или недостаток питательных веществ могут вызвать генетические изменения, но новое исследование демонстрирует, что эти эффекты могут сохраняться на протяжении нескольких поколений.
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В эксперименте с мышами, которых кормили низкопротеиновыми кормами, ученые обнаружили, что потомки этих животных, даже если их рацион позже нормализовался, продолжали появляться с пониженным весом и меньшими почками. Эти изменения привели к риску развития хронической болезни почек и гипертонии у последующих поколений.
По словам ученых, даже если питание в следующем поколении было скорректировано, почечное развитие не восстанавливалось, и дефекты продолжали передаваться по наследству. Это открытие подчеркивает важность полноценного питания не только для текущего поколения, но и для будущих.