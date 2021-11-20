Недостаток какого витамина в организме может вызвать инсульт

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Недостаток какого витамина в организме может вызвать инсультЕго нехватка особенно заметна у жителей России
Группа учёных из Университета Джонса Хопкинса провела свежее исследование. В итоге они обнаружили, что недостаток одного-единственного витамина в человеческом организме может увеличить риск возникновения инсульта.
Речь идёт о витамине D — низкий уровень именно этого компонента влияет на здоровье сердца и сосудов. Его недостаток повышает риск возникновения острого нарушения кровоснабжения головного мозга в два раза, заявили специалисты.
Также витамин D связан с иммунитетом, метаболизмом и функционированием других ключевых систем в теле человека. А потому жителям стран с малым количеством солнечного света стоит налегать на жирную рыбу, говяжью печень, яйца и йогурты — именно в этих продуктах содержится витамин D.
Источник: Express