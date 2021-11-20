Недостаток какого витамина в организме может вызвать инсульт

Речь идёт о витамине D — низкий уровень именно этого компонента влияет на здоровье сердца и сосудов. Его недостаток повышает риск возникновения острого нарушения кровоснабжения головного мозга в два раза, заявили специалисты.

Также витамин D связан с иммунитетом, метаболизмом и функционированием других ключевых систем в теле человека. А потому жителям стран с малым количеством солнечного света стоит налегать на жирную рыбу, говяжью печень, яйца и йогурты — именно в этих продуктах содержится витамин D.