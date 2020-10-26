Недостаток магния у людей назвали пандемией

Помимо прочего врач рассказала о модном тренде для здоровья, распространенном в США. Заключается он в том, что американцы нанимают диетологов для составления индивидуальной диеты, направленной на восполнение недостающих микроэлементов. Специалист одобрила этот тренд, призвав россиян также составлять диеты и употреблять продукты, которые восполняли бы дефицит микроэлементов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.