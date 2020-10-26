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Недостаток магния у людей назвали пандемией
Врач назвала способ нормализации его уровня
В ходе эфира радиостанции «Говорит Москва» невролог Вера Пшеничникова назвала недостаток магния у людей пандемией. Специалист отметила, что для его нормализации следует иметь в рационе витамины и придерживаться определенной диеты.
Считается, что дефицит магния — это пандемия, с ней нужно бороться. Анализ на магний взять крайне тяжело, поэтому проверить не можем. Он не образует камни, выводится с калом, он совершенно безопасен. Можно пить 300 мг — два месяца пьёте, месяц не пьёте, схем сейчас очень много.
Помимо прочего врач рассказала о модном тренде для здоровья, распространенном в США. Заключается он в том, что американцы нанимают диетологов для составления индивидуальной диеты, направленной на восполнение недостающих микроэлементов. Специалист одобрила этот тренд, призвав россиян также составлять диеты и употреблять продукты, которые восполняли бы дефицит микроэлементов.
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