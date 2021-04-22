Недостаток сна оказался увеличивающим риск развития старческого слабоумия фактором

Во время исследования специалисты изучили данные о 7959 участниках многолетнего исследования Whitehall II, которое было начато еще в 1985 году и было направлено на выявление социальных причин распространенности болезней, воздействующих на уровень смертности. Ученые же решили выяснить связь между недостатком сна и развитием деменции в течение 25-летнего исследования.

В результате исследователи заметили, что деменция развилась у 521 человека, причем выше всего процент заболевания пришелся на участников в возрасте 50-70 лет, которые уделяли сну менее шести часов в сутки. Они установили, что у людей в возрасте 50 лет вероятность развития этой болезни вырастала в 1,22 раза, тогда как у людей 60 лет - в 1,37 раза. В то же время, для людей 70 лет риск вырастал в 1,24 раза. В целом же, риск развития старческого слабоумия из-за недостатка сна вырастала на 30%.