Недостаток сна в пожилом возрасте увеличивает риск смерти

Так, исследователи пришли к выводу, что вероятность развития старческого слабоумия увеличивалась в два раза у людей, которые уделяли сну меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спал по 7-8 часов в сутки. Кроме того, специалисты также заметили, что недосып в пожилом возрасте влияет и на риск смерти.

”Это перспективное исследование показывает, что исходный дефицит сна, когда средний возраст участников составлял 76 лет, был связан с удвоением риска развития деменции и общей смертности в течение следующих 4–5 лет”, - поделился старший автор исследования, доктор медицины Чарльз Чейслер.