Недосып увеличил риск повреждения мозга

В ходе исследования были проанализированы данные 682 участников исследования Framingham Heart Study, у которых были проведены ночные записи сна, опросы о продолжительности сна, а также измерения показателей артериального давления и когнитивных тестов. 637 участников также прошли МРТ головного мозга.

Оказалось, что у людей с гипертонией короткая продолжительность сна была связана с ухудшением исполнительных функций и признаками повреждения мозга, а также ускоренным старением мозга, что было зафиксировано на МРТ. У людей с нормальным давлением такой связи не наблюдалось.

В исследовании также выяснилось, что 32% участников спали менее шести часов в сутки, что считается недостаточным сном. Проблемы с дыханием во время сна (апноэ) были выявлены у 16% участников, а около четверти опрашиваемых регулярно использовали снотворные препараты.

Авторы исследования считают, что сочетание гипертонии и короткого сна может увеличивать риск когнитивных нарушений и повреждения сосудов головного мозга. Важно отметить, что и гипертонию, и проблемы с сном можно лечить, что открывает возможности для улучшения здоровья мозга у таких пациентов.

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