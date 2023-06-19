Недовольны даже хакеры: они украли 80 ГБ секретных данных и потребовали у Reddit отмены повышения цен на API и $4,5 млн выкупа

Их требования достаточно просты: $4,5 млн выкупа и снижение стоимости использования API платформы.

При этом представители Reddit отказались как-либо комментировать произошедшее. Они лишь подтвердили, что угрозы хакеров связаны с инцидентом, произошедшим 9 февраля.

На данный момент у компании нет доказательств того, что конфиденциальные данные пользователей, такие как пароли, попали в руки злоумышленников.

Отметим, что на одном из форумов в даркнете хакеры опубликовали сообщение, в котором указали, что они пытались связаться с Reddit 13 апреля и 16 июня. Ответа от корпорации они не получили.