Недовольных действиями властей во ВКонтакте начали привлекать за экстремизм

Центр по противодействию экстремизму, известный как Центр «Э», инициировал 5 административных дел против пользователей, оставивших комментарии в социальной сети ВКонтакте. Об этом рассказал Павел Чиков, адвокат и глава международной правозащитной группы «Агора».

Все пользователи высказывались по поводу протеста в Шиесе, где местные жители выступили против строительства мусорного полигона Шиес. Эти пять дел по новой татье КоАП о неуважении к власти составляют половину из всех известных Чикову подобных дел по стране.

По данным источника, Центр «Э» с апреля отслеживает активность паблика «Поморье - не помойка» во ВКонтакте и каждый критический комментарий приводит к административному делу. Центр работает в связке с Отделом К местного управления внутренних дел, которое помогает установить пользователя, оставившего комментарий, и его адрес.