Need for Speed и еще 12 компьютерных игр отдают бесплатно и навсегда

Так, чтобы установить игры бесплатно, нужно активировать пробный семидневный период пользования Prime Gaming. Отметим, что не все игры активируются в рамках платформы Amazon — есть игры, предназначенные для Origin, Epic Games Store и GOG.

Итак, в список игр, которые предлагаются бесплатно и навсегда, вошли Need for Speed Hot Pursuit Remastered, для загрузки которого необходим Origin, Football Manager 2021 — Epic Games Store, Frostpunk — GOG, Journey to the Savage Planet — GOG, Morkredd — Amazon, Spellcaster University — Amazon, Youtubers Life — Amazon, Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse — Amazon и Tales of Monkey Island Complete Pack (Chapters 1-5) — Amazon. Продлится данная акция до 1 января.