Need for Speed и еще 12 компьютерных игр отдают бесплатно и навсегда

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Need for Speed и еще 12 компьютерных игр отдают бесплатно и навсегдаДо 1 января
Amazon, специально для подписчиков своего платного сервиса Prime Gaming, подготовила очень щедрую акцию с раздачей сразу 13 компьютерных игр. В то же время, ухватить тайтлы бесплатно могут и те, кто не хочет платить за сервис.
Так, чтобы установить игры бесплатно, нужно активировать пробный семидневный период пользования Prime Gaming. Отметим, что не все игры активируются в рамках платформы Amazon — есть игры, предназначенные для Origin, Epic Games Store и GOG.
Итак, в список игр, которые предлагаются бесплатно и навсегда, вошли Need for Speed Hot Pursuit Remastered, для загрузки которого необходим Origin, Football Manager 2021 — Epic Games Store, Frostpunk — GOG, Journey to the Savage Planet — GOG, Morkredd — Amazon, Spellcaster University — Amazon, Youtubers Life — Amazon, Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse — Amazon и Tales of Monkey Island Complete Pack (Chapters 1-5) — Amazon. Продлится данная акция до 1 января.
Источник: amazon gaming