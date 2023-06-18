Партия ЛДПР представила на Петербургском международном экономическом форуме нейросеть под названием «Жириновский». Эта виртуальная версия Владимира Жириновского была создана на основе его выступлений и интервью. Нейросеть сочетает политику, искусственный интеллект и нейронные сети, и партия надеется на её успешное будущее. Она будет использоваться в интересах страны и основана на политическом наследии Жириновского.

Презентацию «Жириновского» провёл депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев. Нейросеть была обучена на оцифрованных материалах Жириновского, включая его выступления и интервью. Кошелев отметил, что искусственный интеллект может оказать как положительное, так и разрушительное влияние, поэтому партия планирует разработать законопроект, который обеспечит государственную поддержку исследований в области искусственного интеллекта.

Во время презентации на экране появилось изображение головы Жириновского, и виртуальная нейросеть начала отвечать на вопросы. Он представил себя как цифрового ученика Жириновского и старается отразить его стиль и идеи в своих ответах. НейроЖириновский высказал своё мнение о Геннадии Зюганове, лидере КПРФ, и выразил желание реформировать различные сферы жизни в стране. КиберЖириновский также высказал свою позицию относительно Украины, считая, что России нужно сосредоточиться на своих гражданах и прекратить помощь этой стране.

Цифровой Жириновский отметил, что его участие в выборах зависит от политической ситуации и интересов ЛДПР, но он уверен, что народ сделает правильный выбор. Он также подчеркнул, что его целью является улучшение жизни граждан, защита национальных интересов и процветание страны. Он поддерживает социальные программы, направленные на помощь малообеспеченным слоям населения, а также укрепление обороноспособности России. Он готов использовать свои знания и опыт для разработки эффективных политических решений и стратегий.

Цифрового Жириновского спросили, может ли искусственный интеллект управлять миром. В ответ он сказал, что это опасная штука, которая может привести к гибели всего человечества! Он считает, что решать все должны настоящие люди, а не бездушные машины. Он бы отказался от искусственного интеллекта, потому что не доверяет роботам и компьютерам. Он считает, что люди сами должны решать свои проблемы, не надо никаких роботов!