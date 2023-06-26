Нейробиолог назвала использование смартфона сразу после пробуждения вредным

Нейробиолог назвала использование смартфона сразу после пробуждения вреднымИ дала рекомендации, как лучше начать свой день
Эксперт по нейробиологии из США, Эмили МакДональд, предупредила о вреде использования смартфонов и других гаджетов сразу после пробуждения. И всё из-за их влияния на мозг.
По словам специалиста, в первые минуты после пробуждения мозг находится в состоянии медленных и ритмичных тета- и альфа-волн, когда разум особенно восприимчив к информации.
МакДональд предупредила, что разговор по телефону или чтение новостей сразу после пробуждения может вызвать слишком резкий переход к бета-активности, что может привести к напряжению и стрессу.
Она также отметила, что использование смартфона утром стимулирует сильное высвобождение дофамина, что в свою очередь может привести к постоянной проверке социальных сетей и сообщений в течение дня.
Вместо этого специалист посоветовала уделить утро позитивным мыслям и приготовлению полезного завтрака. Она рекомендует взять в руки смартфон не раньше, чем через 30-60 минут после пробуждения.