Нейробиолог назвала использование смартфона сразу после пробуждения вредным

По словам специалиста, в первые минуты после пробуждения мозг находится в состоянии медленных и ритмичных тета- и альфа-волн, когда разум особенно восприимчив к информации.

МакДональд предупредила, что разговор по телефону или чтение новостей сразу после пробуждения может вызвать слишком резкий переход к бета-активности, что может привести к напряжению и стрессу.

Она также отметила, что использование смартфона утром стимулирует сильное высвобождение дофамина, что в свою очередь может привести к постоянной проверке социальных сетей и сообщений в течение дня.

Вместо этого специалист посоветовала уделить утро позитивным мыслям и приготовлению полезного завтрака. Она рекомендует взять в руки смартфон не раньше, чем через 30-60 минут после пробуждения.