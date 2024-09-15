Нейробиолог предсказала неминуемое превосходство искусственного интеллекта над людьми

Директор Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская считает, что человеку придётся уступить в конкуренции с искусственным интеллектом. Она отметила, что будущее развития ИИ остаётся непредсказуемым, и даже разработчики программ не всегда понимают, как он будет эволюционировать. По словам Черниговской, некоторые эксперты уже перестали разбираться в том, что именно делает ИИ.

Она также добавила, что возможность наличия у ИИ собственных планов не так уж и далека. Черниговская поделилась, что раньше обсуждали временные рамки, когда ИИ сможет стать настоящим соперником человеку — от 30 до 50 лет. Однако сейчас все меняется, и эти процессы уже начинают происходить.

По мнению профессора, пока непонятно, каким путём пойдёт искусственный интеллект: станет ли он стремиться к человеческим качествам или выберет совершенно другой путь, который мы даже не можем сейчас осознать. Черниговская призывает к внимательному наблюдению за развитием ИИ, чтобы понять его потенциал и влияние на наше общество.