Нейробиологи нашли способ активировать спящие стволовые клетки мозга

Стволовые клетки мозга обычно переходят в состояние покоя после завершения его развития, активируясь лишь при необходимости, например, после травмы. Однако с возрастом их способность возвращаться в активное состояние снижается, что приводит к неврологическим заболеваниям.

Исследователи выяснили, что белки из группы SUMO активируют стволовые клетки через процесс, называемый «SUMOylatio». Этот механизм позволяет клеткам снова расти и делиться, что способствует восстановлению мозга.

Дальнейшее изучение показало, что нарушение этого процесса связано с болезнями, такими как микроцефалия и нейродегенеративные заболевания. Открытие открывает новые перспективы для разработки целевых терапий, направленных на восстановление функций мозга.