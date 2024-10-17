Наука и технологии
Опубликовано 17 октября 2024, 20:26
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Нейробиологи нашли способ активировать спящие стволовые клетки мозга

Открытие может помочь в лечении болезней Альцгеймера и Паркинсона
Международная команда учёных, возглавляемая специалистами из Duke-NUS, обнаружила механизм, который позволяет «пробуждать» спящие нейронные стволовые клетки. Эти клетки играют ключевую роль в восстановлении и регенерации клеток мозга.
Нейробиологи нашли способ активировать спящие стволовые клетки мозга

© Ferra.ru

Стволовые клетки мозга обычно переходят в состояние покоя после завершения его развития, активируясь лишь при необходимости, например, после травмы. Однако с возрастом их способность возвращаться в активное состояние снижается, что приводит к неврологическим заболеваниям.

Исследователи выяснили, что белки из группы SUMO активируют стволовые клетки через процесс, называемый «SUMOylatio». Этот механизм позволяет клеткам снова расти и делиться, что способствует восстановлению мозга.

Дальнейшее изучение показало, что нарушение этого процесса связано с болезнями, такими как микроцефалия и нейродегенеративные заболевания. Открытие открывает новые перспективы для разработки целевых терапий, направленных на восстановление функций мозга.

Нейробиологи нашли способ активировать спящие стволовые клетки мозга

© Mahekta R Gujar

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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