Нейрочип научили читать мысли человека

Это открытие может оказать огромное влияние на качество жизни пациентов с двигательными расстройствами, такими как боковой амиотрофический склероз (БАС) и синдромы клинической блокады, которые серьезно ограничивают или полностью лишают способности к вербальному общению.

Исследователи использовали высокоплотные микроэлектрокортикографические (µECoG) массивы для записи мозговой активности во время задачи производства речи.

Эти устройства позволяют проводить высокоточные пространственно-временные измерения локальной нейронной активности, что приводит к значительно улучшенному декодированию речи.

Результаты показали, что использование высокоплотных µECoG в разы прокачивает расшифровку мыслей в речь по сравнению со стандартными методами внутричерепной электроэнцефалографии (IEEG).