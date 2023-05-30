"Нейроэксперт": бизнесмен отправлял экспертные заключения, сгенерированные нейросетью

Московский бизнесмен и специалист по нейросетям Павел Лебедев провёл эксперимент с использованием искусственного интеллекта. В течение недели он отвечал на запросы журналистов через нейросеть на платформе «Pressfeed» и предоставлял им комментарии по различным темам. Согласно Лебедеву, его комментарии были опубликованы на сайтах таких изданий, как «Известия», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты» и других СМИ.

Он отметил, что создал качественный контент в срок, отвечая на запросы журналистов. Его интересовало, сможет ли школьник стать экспертом в своей области и получить всемирную известность, отвечая на запросы СМИ через нейросеть. Эксперимент прошёл успешно, демонстрируя, что любой школьник может стать экспертом без особого знания. Лебедев не раскрыл журналистам о проведении эксперимента и том, что контент был сгенерирован нейросетью, чтобы избежать возможных негативных последствий.

Он также выразил желание получить обратную связь от журналистов, даже если это вызовет негативную реакцию. Лебедев готов обсудить этот вопрос и принять критику. Он считает, что использование нейросетей может привести к качественному прорыву в создании контента и изменить творческие профессии.

Павел Лебедев выступал в роли эксперта в различных областях в разных изданиях. Он давал советы о том, как избежать появления тараканов в доме в газете «Известия», делился рекомендациями по выбору штукатурки для стен и жидких гвоздей в «Комсомольской правде», а также давал советы по выбору недвижимости как эксперт с 20-летним опытом в газете «Аргументы и факты».