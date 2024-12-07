Нейрофизиолог назвал главную проблему встроенных в мозг чипов

По словам нейрофизиолога Михаила Лебедева, основная сложность экспериментов по вживлению чипов в мозг заключается в том, что чипы приходится менять каждые две-три недели. Это делает невозможным создание полноценного нейроинтерфейса.

Эксперт пояснил, что самая серьёзная проблема заключается в биосовместимости этих чипов. Электроды быстро обрастают тканью внутри мозга, из-за чего со временем они теряют свою эффективность и требуют замены. Лебедев отметил, что, возможно, Маск и его команда нашли способ улучшить эту ситуацию, но конкретной информации пока нет. По его мнению, если эта проблема будет решена, то впереди открывается большой потенциал для развития нейроинтерфейсов.

Учёный также добавил, что с решением проблемы биосовместимости можно будет получать более точную информацию от нейронов. Например, когда речь идёт о сотне нейронов, данных недостаточно, но если речь идёт о сотнях тысяч, то можно создать нейропротезы, которые будут передавать качественную информацию. Это приближает технологии к биологической функции мозга, что открывает большие перспективы для медицины и нейротехнологий.