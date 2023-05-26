Нейрофизиолог рассказал о возможных проблемах с имплантами компании Маска

Нейрофизиолог рассказал о возможных проблемах с имплантами компании МаскаУчёный считает, что импланты нужно будет менять каждые 2 года
Уже слышали об мозговых имплантах Илона Маска? Российский нейрофизиолог считает, что будущее наступит чуть позже, чем могло показаться
Мозговой имплантат от Neuralink, компании Илона Маска, нужно будет менять каждые два-пять лет, так как будет покрываться соединительной тканью, делая его непригодным для работы. Это было объяснено профессором Александром Капланом, специалистом в области нейрофизиологии и нейроинтерфейсов. Однако, несмотря на это, у импланта есть некоторые важные преимущества.
Главная отличительная черта имплантата Neuralink — это большое количество контактов. В сравнении с другими системами, количество контактов в нем в два-три раза больше и достигает 100 тысяч. Это позволяет более точно расшифровывать импульсы мозга и создавать нейроинтерфейсы для управления устройствами, включая протезы с мелкой моторикой. Такие протезы станут прорывом для людей с физическими ограничениями, такими как люди после инсульта или парализованные пациенты.
Учёный также подчеркнул, что имплантат Neuralink может быть полезен для людей, находящихся в коме, но сохранивших сознание. Врачи иногда отключают таких пациентов от жизнеобеспечивающих систем, полагая, что они не проявляют признаков сознания. Однако это может быть ошибочным. С помощью имплантата Neuralink возможно взаимодействие и проявление сознания у людей в коме. Таким образом, эта технология открывает новые возможности для людей, давая им шанс на полноценную жизнь.
Тем не менее, Каплан также отметил, что пока нет достаточных данных, чтобы судить о том, как далеко продвинулась наука благодаря чипу Neuralink. Пока не проведены эксперименты на людях, и не было продемонстрировано значительных результатов. Однако, надежда на разрешение проблемы соединения мозга с искусственным мозгом сохраняется.