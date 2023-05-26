Нейрофизиолог рассказал о возможных проблемах с имплантами компании Маска

Мозговой имплантат от Neuralink, компании Илона Маска, нужно будет менять каждые два-пять лет, так как будет покрываться соединительной тканью, делая его непригодным для работы. Это было объяснено профессором Александром Капланом, специалистом в области нейрофизиологии и нейроинтерфейсов. Однако, несмотря на это, у импланта есть некоторые важные преимущества.

Главная отличительная черта имплантата Neuralink — это большое количество контактов. В сравнении с другими системами, количество контактов в нем в два-три раза больше и достигает 100 тысяч. Это позволяет более точно расшифровывать импульсы мозга и создавать нейроинтерфейсы для управления устройствами, включая протезы с мелкой моторикой. Такие протезы станут прорывом для людей с физическими ограничениями, такими как люди после инсульта или парализованные пациенты.

Учёный также подчеркнул, что имплантат Neuralink может быть полезен для людей, находящихся в коме, но сохранивших сознание. Врачи иногда отключают таких пациентов от жизнеобеспечивающих систем, полагая, что они не проявляют признаков сознания. Однако это может быть ошибочным. С помощью имплантата Neuralink возможно взаимодействие и проявление сознания у людей в коме. Таким образом, эта технология открывает новые возможности для людей, давая им шанс на полноценную жизнь.

Тем не менее, Каплан также отметил, что пока нет достаточных данных, чтобы судить о том, как далеко продвинулась наука благодаря чипу Neuralink. Пока не проведены эксперименты на людях, и не было продемонстрировано значительных результатов. Однако, надежда на разрешение проблемы соединения мозга с искусственным мозгом сохраняется.