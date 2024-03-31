Нейрофизиолог рассказал, сколько электроэнергии вырабатывают все люди планеты

Мозг каждого человека вырабатывает энергию, сопоставимую с силой нескольких лампочек. Этот вывод сделал Александр Каплан, изучая концепцию фильма «Матрица». Если объединить усилия всех жителей Земли, мы получим энергию, эквивалентную мощности 30 гидроэлектростанций.

Каплан указывает, что это гипотетическое представление нужно исключительно для сценария кино. В кинематографическом мире учёные представили, что использование человеческих мозгов для генерации энергии может быть более эффективным, чем строительство электростанций.

Для того, чтобы сохранить активность мозгов и продолжать вырабатывать энергию, необходимо, чтобы они находились в активном состоянии, создавая воображаемые миры. Эта концепция является частью иллюзии, поддерживаемой в фильме «Матрица». Каплан также отмечает, что мозги людей в этом контексте работают как части основной машины, что делает эту идею очень захватывающей.