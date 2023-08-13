Нейропсихологи описали «симптомы» переученного левши

Детей, переучившихся на правую руку в детстве, можно определить с помощью теста, который выявляет их ведущие части тела. Эту методику представила нейропсихолог Наталья Наумова. Если человек всегда выбирает правую сторону для действий, он настоящий правша. В противном случае, это «бывший левша».

По словам Натальи Наумовой, можно определить латеральность функций через ведущие глаз, руку, ногу и ухо. Если человек предпочитает правую сторону во всех действиях, включая письмо, то он настоящий правша. В остальных случаях, скорее всего, это человек, который был переучен в праворукости.

Нейропсихолог Андрей Чистяков подчеркнул, что «бывшего левшу» можно выявить через неосознанные действия ведущими частями тела. Это можно увидеть, какой рукой человек берет телефон или закрывает глаз, чтобы прицелиться. Андрей отметил, что можно обращать внимание на действия с глазами, например, какой глаз человек использует, чтобы прицелиться.

Международный день левшей отмечается 13 августа. В этот день припоминают известных левшей, среди которых Анджелина Джоли, Том Круз, Роберт Де Ниро, Джулия Робертс, Леди Гага и другие.