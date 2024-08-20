Нейросеть «Алиса» научилась выражать эмоции во время разговора

Теперь общаться с Алисой стало ещё интереснее, ведь она научилась выражать эмоции в своём голосе. С помощью новой технологии эмоционального синтеза виртуальный ассистент может подбодрить, посочувствовать или порадоваться вместе с пользователем. Эта функция уже доступна в устройствах Станция Лайт 2 и скоро появится в других гаджетах Яндекса.

Алиса может передавать разные эмоции, такие как дружелюбие, удивление, грусть и обида. При выборе нужной эмоции она учитывает, о чем говорит пользователь, и подстраивает свои ответы, используя нейросеть YandexGPT. Например, если рассказать ей что-то необычное, Алиса сначала выразит удивление, а затем сменит интонацию на более спокойную. Разработчики записали около четырёх часов речи с разными эмоциями, чтобы научить Алису правильно реагировать на разные ситуации.

Алиса была создана с характером и чувством юмора, что делало её более человечной. Ранее она уже научилась шептать и использовать разные голоса — бодрый для утренних шоу и спокойный для перевода видео. Теперь в её арсенале много эмоций, которые делают разговоры с ней ещё более живыми и интересными.