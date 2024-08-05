Нейросеть для перевода с «языка чиновников» на понятный появится в Пскове

Псковская область планирует использовать искусственный интеллект для улучшения работы правительства и исполнительной власти. Виталий Рахманов, начальник управления цифрового развития региона, сообщил, что активно разрабатываются проекты, которые включают обработку документов и обращений граждан. Одним из таких проектов является «Госджипити», который должен упростить общение чиновников с населением, переводя сложный язык на более понятный.

Рахманов отметил, что все документы с 2010 года уже оцифрованы. Это поможет упростить подготовку нормативных актов, избегая ошибок и конфликтов, а система проверит документ на соответствие правовой основе. Однако он подчеркнул, что искусственный интеллект не заменит людей: «Это не замена чиновника, а улучшение процесса. Как когда-то лошадь сменил трактор, так и здесь», — пояснил Рахманов.

Тем не менее, он добавил, что модерация и человеческий контроль остаются важными. Машина не может заменить эмоциональные реакции, которые также необходимы в работе чиновников.