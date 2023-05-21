Нейросеть изобразила знаменитые русские высказывания

Нейросеть представила, как она видит знаменитые русские фразы, например, «кузькина мать» и «жадина-говядина». Теперь мы можем увидеть, как эти выражения воплощены в иллюстрациях.

В социальных сетях появились картинки, которые иллюстрируют известные русские высказывания и оскорбления, созданные искусственным интеллектом. Мы собрали для вас 16 самых наглядных и забавных изображений, чтобы вы могли насладиться этим творением.