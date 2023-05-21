Нейросеть изобразила знаменитые русские высказывания

16:03, 21 мая 2023
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Нейросеть изобразила знаменитые русские высказыванияНейросеть for Fun создала иллюстрации к фразам, которые вы точно знаете и слышали
Как выглядит «конь в пальто», что за «ядрёна вошь»? Ответы на эти «животрепещущие» вопросы дала нейросеть
Нейросеть представила, как она видит знаменитые русские фразы, например, «кузькина мать» и «жадина-говядина». Теперь мы можем увидеть, как эти выражения воплощены в иллюстрациях.
В социальных сетях появились картинки, которые иллюстрируют известные русские высказывания и оскорбления, созданные искусственным интеллектом. Мы собрали для вас 16 самых наглядных и забавных изображений, чтобы вы могли насладиться этим творением.