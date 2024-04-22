Нейросеть Kandinsky 3.1 вышла в открытый доступ

Новая версия нейросети «Сбера», Kandinsky 3.1, теперь доступна для всех, без каких-либо ограничений, как сообщается в пресс-релизе банка. Это улучшенная модель, которая была обучена на большом наборе красивых изображений, что сделало её способной генерировать более качественные картинки.

Дизайнеры, художники и блогеры уже успели оценить новые возможности улучшенной версии нейросети Kandinsky 3.1 в начале апреля. Кроме того, теперь пользователи могут использовать быструю модель Kandinsky 3.1, Flash в Telegram-боте. Эта версия способна генерировать изображения в более чем десять раз быстрее, чем базовая модель.