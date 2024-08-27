Нейросеть «научили» делать точный прогноз успеха ЭКО

Специалисты ЛЭТИ разработали нейросеть, которая с 90-процентной точностью может прогнозировать успех экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) на основе данных о здоровье членов семьи. Пациентам больше не нужно проходить сложные обследования или сдавать анализы — достаточно заполнить анкету на телефоне или компьютере. Об этом сообщили в ЛЭТИ.

Экстракорпоральное оплодотворение, несмотря на свою технологичность, приводит к беременности только в трети случаев. Успех процедуры зависит от множества факторов, которые необходимо учитывать, чтобы повысить шансы на удачный исход. Разработанная нейросеть анализирует историю заболеваний не только пациента, но и его родственников, чтобы предсказать вероятность успешного ЭКО. Сейчас команда ЛЭТИ работает над созданием полноценной онлайн-платформы на основе этого алгоритма. Платформа будет оценивать не только вероятность успешного ЭКО, но и возможные осложнения во время беременности.

Дарина Рипка, аспирант кафедры алгоритмической математики СПбГЭТУ, «ЛЭТИ», отметила, что эта разработка поможет медикам принимать более обоснованные решения при проведении ЭКО. Она подчеркнула, что для такого анализа нужны только данные, которые можно ввести через смартфон или компьютер. В будущем разработка станет основой автоматизированной системы поддержки принятия решений для врачей, занимающихся репродуктивными технологиями.