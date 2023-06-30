Нейросеть научили находить провалы в российских дорогах

Аппаратно-программный комплекс «Поддорожный» сможет выявлять проблемные участки на дорогах на глубине до 40 метров и оперативно принимать меры для предотвращения разрушений, заявил генеральный директор компании-разработчика Максим Бартенев.

Тележка с георадаром будет крепиться в двух сантиметрах над асфальтом к легковому автомобилю жесткой сцепкой и буксироваться по дорогам со скоростью до 40 километров в час. За сутки нейросеть сможет, по его словам, анализировать получаемые георадаром в ходе движения данные с 200 километров покрытия. Искусственный интеллект будет сравнивать их с имеющимися и делать прогноз, через какое время может произойти разрушение покрытия.

Осуществляемый комплексом мониторинг позволит оперативно выявлять участки с обводнением, пустотами, провалами, отмечает Бартенев. Тем самым удастся сэкономить деньги и необходимое время на ремонт дорог. Эксперимент по его применению планируют начать в Московской области, а затем и распространить и на другие дороги России.