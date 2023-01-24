Нейросеть помогла смотреть сквозь стены при помощи обычного Wi-Fi

Сообщается, что обычный домашний Wi-Fi роутер и специально обученная нейронная сеть DensePose можно использовать для слежки за людьми через стены. Всё дело в том, что компьютерный алгоритм способен сопоставить сигналы Wi-Fi с координатами и создать 3D-модель человека, находящегося за стеной.

Более того, специалисты заявили, что они могут не только определить местонахождение человека, но также наблюдать за ним в режиме реального времени.

Учёные отметили, что при использовании их алгоритма Wi-Fi роутер за 30 долларов может заменить лидар стоимостью 300 долларов. По мнению инженеров, описанную ими технологию стоит использовать в медицине для наблюдения за пациентами при соблюдении конфиденциальности.