Нейросеть поможет в прогнозе эффективности иммунотерапии при раке легких

Опубликовано 11 октября 2024, 22:051 мин.
Нейросеть поможет в прогнозе эффективности иммунотерапии при раке легкихНовые модели помогут в принятии клинических решений
Иммунотерапия достигла значительных успехов в лечении мелкоклеточного рака легких (МРЛ), и предсказание результатов лечения стало важным аспектом клинической практики. Иммунотерапия в сочетании с химиотерапией одобрена в качестве первой линии терапии МРЛ благодаря своей способности повышать выживаемость. Однако предсказание ее эффективности остается сложной задачей из-за отсутствия доступных биомаркеров.
© Ferra.ru
В исследовании, опубликованном в журнале Malignancy Spectrum, была разработана новая предсказательная модель на основе глубокого обучения, которая может стать мощным инструментом для врачей. Исследовательская группа провела ретроспективный анализ данных 140 пациентов с МРЛ.
Созданные нейросетевые модели позволили предсказать три клинических исхода: объективную частоту ответа, частоту контроля заболевания и долю пациентов с безрецидивной выживаемостью более шести месяцев. Результаты показали высокую предсказательную точность моделей, что подтверждается значениями AUC, достигающими 0,8964 и 0,8421 в различных когортам.
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак