Нейросеть поможет в прогнозе эффективности иммунотерапии при раке легких

В исследовании, опубликованном в журнале Malignancy Spectrum, была разработана новая предсказательная модель на основе глубокого обучения, которая может стать мощным инструментом для врачей. Исследовательская группа провела ретроспективный анализ данных 140 пациентов с МРЛ.

Созданные нейросетевые модели позволили предсказать три клинических исхода: объективную частоту ответа, частоту контроля заболевания и долю пациентов с безрецидивной выживаемостью более шести месяцев. Результаты показали высокую предсказательную точность моделей, что подтверждается значениями AUC, достигающими 0,8964 и 0,8421 в различных когортам.