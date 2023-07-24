Нейросеть принимает участие в конкурсе писателей. И уверенно двигается к победе

«Искусственный интеллект написал научно-фантастическое произведение, которое попало в финал конкурса 'Проект особого значения'. Эта нейросеть борется за одно из 10 призовых мест среди 50 финалистов, включая 38 настоящих авторов.

Конкурс 'Проект особого значения' призван поддержать инженерную профессию и популяризировать научно-фантастический жанр. Организаторы — АО «ЗАСЛОН» и Литрес Самиздат — собрали около 650 заявок, превысив число участников прошлого года в полтора раза. Нейросеть участвует впервые, и их рассказ остаётся секретом до объявления результатов.

Лучшие рассказы будут опубликованы в сборнике от Литрес, Самиздат, доступном в текстовом и аудиоформатах. Если нейросеть займёт место среди победителей, её произведение также будет включено в сборник, хотя денежный приз получит следующий по рейтингу участник.»