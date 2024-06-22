Нейросеть «Пушкин» станет пресс-секретарём экспедиции «Россия-360»

Искусственный интеллект «Пушкин» будет выступать в роли пресс-секретаря в экспедиции «Россия-360» на участке от Владивостока до Улан-Удэ, как сообщается в пресс-службе проекта «Чистая Арктика». Он успешно прошёл испытания в экспедиции институтов РАН «Чистая Арктика — Восток-77», где занимался сбором и интеллектуальной обработкой данных учёных. За несколько лет И. И. Пушкин должен стать важным помощником для российских учёных, автоматизируя создание отчётов, докладов и научных публикаций на основе реальных данных.

Оксана Толстых, учёный секретарь проекта, отметила, что следующий этап обучения ИИ пройдёт в научных изданиях и Академии наук. Искусственный интеллект также будет использоваться в научных экспедициях для выполнения различных исследовательских задач и написания текстов. «И. И. Пушкин уже способен самостоятельно отбирать информационные события в своей области, искать интересные факты в Интернете и создавать связные тексты в соответствии с современными стилистическими требованиями», — подчеркнула Толстых.

И. И. Пушкин будет одним из пресс-секретарей экспедиции «Россия-360», его задача — популяризировать современную российскую науку и путешествия по стране. Ожидается, что его публикации в СМИ привлекут внимание широкой аудитории к уникальной экспедиции, способствуя её успешному продвижению и популяризации.