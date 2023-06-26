Нейросеть «Сбера» для распознавания речи заняла первое место по знанию русского языка

В новостях «Код Дурова» появилась информация о лучшей модели текстовой обработки на русском языке, разработанной SberDevices. Эта модель, называемая ruRoberta-large finetune, получила высшую оценку в главном русскоязычном рейтинге текстовых моделей Russian SuperGLUE. Она показала удивительное понимание текста и оказалась точнее других моделей, уступая только человеку.

Также в этом рейтинге представлены еще четыре модели от SberDevices. Представители компании объяснили, что ruRoberta является вариацией архитектуры BERT, которая была обучена на большом объеме текста с задачей восстановления маскированных слов. Обучение этой модели на суперкомпьютере «Кристофари» заняло три недели и использовался токенизатор BBPE от нейросети ruGPT-3.

Лидерборд Russian SuperGLUE является первым рейтингом нейросетей для русского языка. Рейтинг определяется по способности нейросети выполнять задания, связанные с логикой, здравым смыслом, целеполаганием и пониманием текста. Этот проект является открытым и используется всеми исследователями данных, работающими с русскоязычными нейросетями.