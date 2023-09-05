Нейросеть Сбера GigaChat вышла в открытый доступ

Сбербанк выпустил свою искусственную интеллектуальную систему GigaChat для всех желающих. Это означает, что вы сможете использовать эту технологию в VK и Telegram через соответствующего бота, который появится скоро. А для предпринимателей и разработчиков будет доступен облачный API для подключения к этой нейросети.

Сбербанк подчёркивает, что они первые в России, кто делает доступными предобученные модели искусственного интеллекта, такие как ruGPT, Kandinsky 2.2 и FRED-T5, на основе которых создан GigaChat. Этот шаг сделан для ускорения развития сообщества исследователей и разработчиков в области искусственного интеллекта.

С этой нейросетью вы сможете работать с изображениями и текстами, и она уже доступна для пользователей умных колонок SberBoom. В будущем они планируют интегрировать GigaChat с другими умными устройствами, работающими на голосовом помощнике «Салют». Этот шаг открывает широкие перспективы для использования искусственного интеллекта в различных приложениях и сервисах.