Нейросеть Сбера GigaChat вышла в открытый доступ

Нейросеть Сбера GigaChat вышла в открытый доступОна может стать конкурентом ChatGPT
Российская генеративная нейросеть GigaChat стала доступна для всех
Сбербанк выпустил свою искусственную интеллектуальную систему GigaChat для всех желающих. Это означает, что вы сможете использовать эту технологию в VK и Telegram через соответствующего бота, который появится скоро. А для предпринимателей и разработчиков будет доступен облачный API для подключения к этой нейросети.
Сбербанк подчёркивает, что они первые в России, кто делает доступными предобученные модели искусственного интеллекта, такие как ruGPT, Kandinsky 2.2 и FRED-T5, на основе которых создан GigaChat. Этот шаг сделан для ускорения развития сообщества исследователей и разработчиков в области искусственного интеллекта.
С этой нейросетью вы сможете работать с изображениями и текстами, и она уже доступна для пользователей умных колонок SberBoom. В будущем они планируют интегрировать GigaChat с другими умными устройствами, работающими на голосовом помощнике «Салют». Этот шаг открывает широкие перспективы для использования искусственного интеллекта в различных приложениях и сервисах.