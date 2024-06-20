Нейросеть Сбера начнёт писать описание объектов недвижимости

Сервис «Домклик», специализирующийся на сделках с жильём, предложил владельцам недвижимости использовать нейросетевую модель GigaChat от Сбера для создания описаний объектов. Это нововведение позволяет пользователям подробно описывать свою недвижимость, привлекая внимание потенциальных клиентов и помогая быстрее найти покупателя или арендатора.

Интеграция «Домклика» с GigaChat API открывает возможность бесплатного создания описаний с помощью искусственного интеллекта. Чтобы воспользоваться этой функцией, достаточно указать основные параметры недвижимости и загрузить фотографии в разделе размещения объявлений на платформе.

Пользователи могут сгенерировать продающее описание, основываясь на предоставленных данных, и затем, при необходимости, отредактировать текст или запросить новую версию описания. Этот инновационный подход позволяет «Домклику» ускорять процесс продажи и аренды жилья, делая его более удобным и эффективным для клиентов.