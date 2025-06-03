Нейросеть Сбера отправят на МКС

Нейросеть GigaChat от Сбера скоро начнёт помогать космонавтам на Международной космической станции. Систему планируют запустить уже к осени, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он рассказал, что искусственный интеллект будет работать прямо на борту, облегчая задачи экипажа.

По словам Баканова, следующая пилотируемая миссия запланирована на осень. К осени специалисты надеются полностью развернуть GigaChat на станции и поделиться первыми результатами на одном из крупных форумов по цифровым технологиям.

Использование ИИ на МКС позволит повысить эффективность работы экипажа и снизить нагрузку на космонавтов. GigaChat сможет отвечать на вопросы, помогать с анализом данных и выполнять другие задачи, облегчая коммуникацию и решение сложных вопросов в условиях космоса.