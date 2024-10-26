Нейросеть Сбера подключили к созданию чат-ботов

Группа компаний ЦРТ интегрировала нейросетевую модель GigaChat в свою AI-платформу для создания текстовых и голосовых ботов, а также обновила модуль анализа диалогов. Как отметили в компании, решение помогает крупным бизнесам и государственным учреждениям упростить создание диалоговых помощников, автоматизировать внутренние процессы и улучшить поддержку клиентов. Благодаря новым возможностям платформы, процесс работы с контактными центрами станет ещё более удобным и результативным.

По словам CEO компании Дмитрия Дырмовского, встроенный алгоритм RAG теперь позволяет ботам находить нужные ответы в обширной базе знаний, что снимает необходимость прописывать сценарии вручную и сокращает затраты на их разработку на 70%. Боты, поддерживаемые новой моделью, стали намного более гибкими и человечными в общении, что даёт бизнесу ощутимую экономическую выгоду и выводит качество обслуживания на новый уровень.

Обновлённый модуль аналитики теперь способен анализировать диалоги по различным параметрам — от времени и каналов до категорий клиентов, таких как VIP. Также добавлена функция, которая адаптирует стиль общения бота в реальном времени. В компании отметили, что улучшенные алгоритмы поиска теперь обеспечивают 90% точности даже при работе с неструктурированными данными, предоставляя клиентам точные и полезные ответы.