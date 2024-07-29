Нейросеть Сбера признали лучшей среди открытых моделей

Опубликовано 29 июля 2024, 21:05
1 мин.
Нейросеть Сбера признали лучшей среди открытых моделейПо результатам теста Mera (Multimodal Evaluation for Russian-language Architectures)
GigaChat заняла первое место среди нейросетевых моделей с открытым доступом
GigaChat от Сбера оказался лучшей ИИ-моделью среди тех, что доступны для общего пользования, по результатам теста Mera. Это стало известно из сообщения пресс-службы Сбера.
В тесте использовались две модели от Сбера: GigaChat Pro и GigaChat Lite. GigaChat Pro набрала 53,7 балла из 100, а GigaChat Lite — 50,4 балла. Эти высокие оценки стали возможны благодаря улучшениям в ответах модели на вопросы по экономике, медицине, химии и другим областям знаний.
Тест Mera включал 21 задачу, охватывающую разные области знаний. В разработке теста участвовали компании, такие как Альянс в сфере ИИ, Skoltech AI и ВШЭ.
Источник:gazeta.ru
Автор:Николай Шелофастов