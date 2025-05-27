Нейросеть Сбера прошла вступительные экзамены на профессию музыковеда

Нейросеть, GigaChat от «Сбера», успешно прошла вступительные испытания на образовательную программу «Музыковедение» в РАМ им. Гнесиных. Этот эксперимент стал частью партнёрства между академией, «Сбером» и музыкальным сервисом «Звук». Испытания включали вопросы по истории российской, зарубежной и джазовой музыки, а также задания, которые обычно предлагают абитуриентам на коллоквиуме.

В академии отметили, что нейросеть справилась с анализом произведений разных композиторов и получила высокую оценку от экзаменационной комиссии. Оценивали результаты преподаватели Историко-теоретико-композиторского факультета, проректор и руководители структурных подразделений. Для подготовки GigaChat использовал научные и учебные материалы, архивные записи и справочники, а также получал консультации от преподавателей и студентов академии.

Ректор РАМ Александр Рыжинский подчеркнул, что развитие технологий открывает новые возможности для искусства. По его словам, искусственный интеллект может стать полезным инструментом для музыкальной науки и исполнительства. Этот эксперимент демонстрирует потенциал ИИ в творческой сфере и показывает, как технологии могут интегрироваться в процесс обучения и изучения искусства.