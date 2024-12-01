Нейросеть Сбера сдала тесты на профессию врача

Нейросеть GigaChat MAX от Сбера успешно прошла тестирование на медицинские знания, продемонстрировав уровень, соответствующий первичной аккредитации врачей. Экзамен проводился на базе аккредитационного центра Сеченовского университета. Модель справилась с 83% тестовых вопросов при минимуме в 70% и правильно решила 20 ситуационных задач из 22, превысив необходимый минимум в 17. Этот результат позволяет моделям подтверждать свою пользу в обучении медиков, а выпускники, успешно прошедшие такие тесты, получают право работать участковыми терапевтами.

Сергей Жданов из Сбера рассказал, что GigaChat MAX продолжает совершенствоваться и в будущем будет дообучаться по узким медицинским специальностям, таким как кардиология и гастроэнтерология. Он подчеркнул, что ИИ станет ценным помощником для врачей, ускоряя анализ данных и снижая рутину, но не заменит их полностью. Нейросеть развивается уже больше года, и за это время к её обучению привлекли сотни специалистов. Первое успешное тестирование прошло в феврале, а текущий успех наглядно демонстрирует прогресс.

Андрей Свистунов из Сеченовского университета отметил, что это важный шаг в применении ИИ в медицине. По его словам, использование подобных технологий помогает повышать точность и скорость врачебных решений, а также уменьшает нагрузку на специалистов. Университет договорился о дальнейшем сотрудничестве со Сбером для обучения GigaChat MAX в таких направлениях, как клиническая фармакология, урология и пульмонология. Это поможет сделать нейросеть ещё более полезной для практической медицины.