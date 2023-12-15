Нейросеть Сбера стала доступна для разработчиков

Сбербанк предоставил компаниям и разработчикам доступ к двум моделям своего искусственного интеллекта (ИИ) — GigaChat Lite и GigaChat Pro. GigaChat Lite предназначен для решения простых задач, в то время как GigaChat Pro более эффективен при выполнении сложных инструкций и комплексных задач.

Для облегчения использования этих моделей, Сбер предоставил доступ к адаптированной версии библиотеки LangChain под русский язык — GigaChain. Эта библиотека позволяет разработчикам создавать собственные продвинутые приложения с использованием искусственного интеллекта.

GigaChain стандартизирует типовые сценарии использования различных языковых моделей, таких как работа с текстами, базами данных и документами, упрощая и ускоряя процесс создания ИИ-приложений.