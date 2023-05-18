Нейросеть сдала экзамен по истории в российском вузе на «тройку»

Нейросети Chat GPT и Sage сдали экзамен по истории в Уральском федеральном университете и получили оценку «тройка». Об этом сообщили представители университета URA.ru. Экзамен проводил доцент кафедры истории России УрФУ Михаил Киселев, который охарактеризовал нейросети как «студентов-импровизаторов», способных только «притворяться, что знают».

Согласно словам представителя университета, нейросети легко справляются с вопросами, требующими однозначного ответа. Однако в остальных случаях алгоритм имитирует самостоятельные рассуждения, придумывая факты и ссылаясь на несуществующие научные работы. Так например, на вопрос о «духовной Василия III» нейросети не проявили знания исторической терминологии. Chat GPT ответил, что это период правления царя Василия III, сопровождавшийся значительным развитием православной церкви, в то время как Sage утверждал, что это название церковной реформы, проведенной Василием III в конце XV - начале XVI веков.

Преподаватель отметил, что из нейросети выйдет отличный помощник, который сможет подобрать ключевые слова и упростит работ со списком литературы, однако о способности «сдать» экзамен вместо человека речи не идет.