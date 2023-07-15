Нейросеть смоделировала поведение магнитного поля солнечной короны

Исследователи из Грацского университета имени Карла и Франца и Сколковского университета науки и технологий разработали нейросеть, воссоздавшую состояние магнитного поля короны Солнца. Работа ученых опубликована в журнале Nature Astronomy.

Магнитное поле Солнца считается основным фактором, определяющим космическую погоду. Солнечные бури могут вызывать помехи в связи и системах спутниковой и радиочастотной навигации. До настоящего времени ученые могли лишь измерять признаки возмущения магнитного поля светила в фотосфере — нижнем слое атмосферы.

С помощью нейросетей исследователи смогли предсказывать эту активность по данным наблюдений за фотосферой. Компьютерная симуляция в близком к реальному времени режиме отражает состояние магнитного поля верхней атмосферы Солнца. Для того, чтобы воспроизвести пять дней наблюдений, нейросети понадобилось 12 часов.