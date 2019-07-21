Нейросеть сняла «Матрицу» с Брюсом Ли

На канале Ctrl Shift Face видеосервиса Youtube выложили новое произведение, созданное с помощью нейросети DeepFake для замены лиц на видео. На этот раз показывается знаменитый эпизод с тренировкой Нео из фильма «Матрица».

Однако вместо Киану Ривза там используется лицо Брюса Ли. Всё в целом смотрится довольно правдоподобно, но не похоже ни на Ривза, ни на Ли

Не так давно был создан ролик в котором «Киану Ривз» спасает от ограбления супермаркет. Ролик с ограблением был отснят отдельно, а затем при помощи системы искусственного интеллекта лицо актёра было заменено на лицо Киану Ривза.