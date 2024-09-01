Нейросеть восстановит утраченый второй том «Мертвых душ»

Сбер объявил о запуске уникального проекта по воссозданию второго тома «Мёртвых душ» Николая Гоголя с использованием нейросети GigaChat. Как сообщает пресс-служба компании, искусственный интеллект, обученный на архивных материалах и черновиках писателя, будет работать в сотрудничестве с экспертами по литературному наследию для создания своей версии продолжения этого знаменитого произведения.

Нейросеть GigaChat была подготовлена командой историков и литературоведов и натренирована на стиле Гоголя. В процессе работы использовались сохранившиеся черновики, письма автора и оригинальные главы второго тома. Участники проекта уверены, что такое сотрудничество между специалистами в области нейротехнологий и литературы позволит читателям увидеть, каким могло бы быть продолжение «Мёртвых душ», максимально соответствующее замыслу автора.

По мнению создателей проекта, восстановление второго тома не только поможет вернуть утраченные страницы русской литературы, но и привлечёт внимание к изучению творчества Гоголя и других классиков. Это инициатива может стать новым шагом в популяризации литературного наследия и в использовании технологий для сохранения культуры.