Нейросеть Яндекса начала создавать рекламные баннеры для продавцов в Яндекс.Маркете

Сервис предложил уникальную функцию, позволяющую создавать рекламные баннеры прямо в личном кабинете продавца. Достаточно указать ссылку на товар, и сервис автоматически сгенерирует текст и изображение для баннера.

Картинка берется непосредственно с карточки товара, указанной продавцом. А для составления привлекательного и релевантного заголовка используется технология YandexGPT.

Продавцы также могут добавить скидки или промокоды, чтобы сделать свое предложение еще более привлекательным для потенциальных покупателей. Если результат не удовлетворяет продавца, сервис предложит бесконечное количество новых вариантов.

Эта инновация в области медийной рекламы на маркетплейсе позволяет продавцам эффективно расширять знания покупателей о новых товарах и брендах.

Баннер на главной странице Яндекс.Маркета является одним из самых заметных форматов рекламы на площадке, способным увеличить количество показов в среднем в два раза сразу после запуска. Для отдельных категорий этот показатель может возрасти в пять и более раз.