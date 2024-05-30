Нейросеть Яндекса «научилась» классифицировать тексты по критериям заказчика

Yandex Cloud, сервис облачного хранения данных, предоставил пользователям возможность автоматической классификации текстов с помощью нейронных сетей. Согласно представителям компании, этот классификатор, основанный на технологии YandexGPT, будет использоваться для различных целей, включая выявление недопустимой информации, обработку обращений клиентов, борьбу со спамом и противодействие мошенничеству.

Процесс классификации текстов, по словам представителей компании, происходит следующим образом: пользователь определяет категории, по которым хочет классифицировать тексты, затем загружает в сервис примеры текстов для каждой категории. После этого он получает доступ к созданной модели-классификатору, настроенной под конкретную задачу.