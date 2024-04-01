Нейросеть Яндекса научилась пересказывать содержание электронной почты

Команда Яндекс 360 добавила новый инструмент в Почту — Нейрофильтр с YandexGPT. Это сводка важных писем за последнюю неделю, составленная нейронными сетями. Нововведение делает работу с почтой проще и быстрее: пользователи могут ознакомиться с кратким содержанием важных сообщений и ответить на них.

Нейрофильтр предоставляется всем подписчикам Яндекс 360 Премиум. Технический директор Яндекс 360, Алексей Петроченко, отмечает, что новый инструмент изменяет привычные сценарии работы с почтой, используя искусственный интеллект. Он рассказывает о планах компании по интеграции генеративных нейросетей в другие сервисы.

Нейрофильтр выбирает важные письма с помощью технологии Спамооборона, которая учитывает тысячи факторов, но не имеет доступа к содержанию писем. Подборка обновляется почти в реальном времени, а сам Нейрофильтр учитывает оценки пользователей для улучшения качества подборки.