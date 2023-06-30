Нейросеть «Яндекса» научилась писать ответ в реальном времени

«Яндекс» сообщает, что его нейросеть YandexGPT теперь может генерировать текстовые ответы в режиме реального времени. Компания также добавила виртуального помощника «Алису» на страницы своего поисковика.

Согласно сообщению, нейросеть YandexGPT (YaLM 2.0) теперь отвечает на запросы гораздо быстрее. Раньше создание больших текстов, таких как эссе, доклады или длинные списки, занимало до 10 секунд. Теперь пользователи могут увидеть начало ответа уже через одну-две секунды.

Новая функция позволяет оценить результат генерации текста в режиме реального времени и при необходимости скорректировать запрос. Она работает в специальном режиме «Давай придумаем» виртуального помощника «Алисы».

Также «Алиса» впервые появилась на страницах поисковой выдачи «Яндекса» со всеми своими возможностями, включая использование YandexGPT для создания текстов. Теперь пользователи могут находить нужную информацию и сразу же создавать собственные тексты в чате с помощником. Кроме того, пользователи могут просить «Алису» форматировать текст, добавлять заголовки, программный код, цитаты и использовать выделение шрифтом.

В первые сутки после внедрения этой функции, более 1 миллиона человек воспользовались нейросетью в «Алисе».

Ранее в мае компания «Яндекс» объявила, что стала первой в мире, которая внедрила новое поколение большой языковой модели в своего виртуального помощника «Алису». Благодаря нейросети YandexGPT «Алиса» научилась генерировать тексты и предлагать идеи практически также хорошо, как эксперт в данной области.